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  • “Підвищена кількість диверсій”: в одному із районів Дніпропетровщини невідомі систематично ріжуть кабелі інтернету

“Підвищена кількість диверсій”: в одному із районів Дніпропетровщини невідомі систематично ріжуть кабелі інтернету

Сьогодні 15:13
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Один із провайдерів заявив про підвищену кількість диверсій на Дніпропетровщині.

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Один із провайдерів, який постачає інтернет до населених пунктів Добра Надія, Іллінка, Новокиївка та Вищетарасівка Нікопольського району, Дніпропетровської області повідомляє про виявлення підвищеної кількості випадків диверсій.

Компанія зазначає, що ці випадки непоодинокі та систематичні, тому хтось навмисне хоче позбавити людей зв’язку. 

Нещодавно наші спеціалісти вже кілька разів зафіксували навмисно перерізані кабелі, що спричинило перебої в доступі до мережі інтернет, – йдеться у повідомленні. 

Нині спеціалісти працюють над усуненням наслідків, аби повернути інтернет людям, але диверсії можуть повторитися. 

 

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