Підводний мисливець з Дніпропетровщини заплатить понад 127 тисяч штрафу за нічну риболовлю

Підводного мисливця з Павлограда оштрафували.

За 6 карасів, яких водолаз із Тернівки загарпунив на розливі річки Самара заплатить чималий штраф – такий вирок Павлоградського районного суду.

У квітні 2024 чоловік прийшов, аби порибалити на річці Самара вночі, але в досить незвичний спосіб. Одягнувши гідрокостюм, маску для пірнання з дихальною трубкою, рукавиці, маючи при собі підводну рушницю з гарпуном, пірнув у вказану водойму, після чого підсвічуючи собі ліхтарем став здійснювати незаконний вилов риби і раків у вказаний спосіб.

Чолов’яга спіймав щуку – 2 штуки, лин – 1 штука, карась – 6 штук, раки – 33 штуки. Таким чином він завдав шкоди на 127 тисяч гривень. У судовому засіданні обвинувачений свою вину у пред’явленому обвинуваченні визнав.

Суд ухвалив: визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 249 КК України та призначити та призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 (один) рік.

Стягнути на користь Богданівської сільської ради Дніпропетровської області в рахунок відшкодування матеріальних збитків в сумі 127 976 грн.

Стягнути на користь держави документально підтверджені процесуальні витрати на залучення експертів у сумі 3029,12.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: