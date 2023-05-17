Підробив права та їздив на іномарці: патрульні поліцейські Дніпра затримали фейкового водія

Про це повідомляє Патрульна поліція у Дніпропетровській області.
Поліцейські зупинили автомобіль, маючи інформацію, що його водій їздить без відповідних документів. та попросили надати їх для перевірки.
Чоловік передав правоохоронцям водійське посвідчення. Інспектори виявили на ньому сліди підробки. Перевіривши документ з бази МВС, з’ясували, що за ним зареєстровано іншу особу.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин. Водія патрульні винесли ухвалу за ч.2 ст. 126 (Управління транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.
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