Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Підробив права та їздив на іномарці: патрульні поліцейські Дніпра затримали фейкового водія

Підробив права та їздив на іномарці: патрульні поліцейські Дніпра затримали фейкового водія

Сьогодні 19:15
просмотров

У Шевченківському районі Дніпра водій автомобіля Skoda роз'їжджав із підробленими правами.

Новости Днепра про Підробив права та їздив на іномарці: патрульні поліцейські Дніпра затримали фейкового водія

Про це повідомляє Патрульна поліція у Дніпропетровській області.

Поліцейські зупинили автомобіль, маючи інформацію, що його водій їздить без відповідних документів. та попросили надати їх для перевірки.

Чоловік передав правоохоронцям водійське посвідчення. Інспектори виявили на ньому сліди підробки. Перевіривши документ з бази МВС, з’ясували, що за ним зареєстровано іншу особу.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин. Водія патрульні винесли ухвалу за ч.2 ст. 126 (Управління транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

Читайте також:

Новости Днепра про Підробив права та їздив на іномарці: патрульні поліцейські Дніпра затримали фейкового водіяУкраїнська Новости Днепра про Підробив права та їздив на іномарці: патрульні поліцейські Дніпра затримали фейкового водіяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Оборонна операція і атака на флангах: ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Оборонна операція і атака на флангах: ЗСУ просунулися на 500 м на Бахмутському напрямку

    Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на…

    Як у Дніпрі оформити е-лікарняний: алгоритм дій
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:38
    Як у Дніпрі оформити е-лікарняний: алгоритм дій

    З кінця 2021 року в Україні діє система електронних лікарняних…

    У Дніпрі знайшли бабусю, яка зникла з пансіонату два дні тому: що з нею
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:20
    У Дніпрі знайшли бабусю, яка зникла з пансіонату два дні тому: що з нею

    У Дніпрі розшукали бабусю, яка зникла два дні тому.

    У Дніпрі судили військового, який погрожував патрульним зброєю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:31
    У Дніпрі судили військового, який погрожував патрульним зброєю

    У Дніпрі судили військового, який погрожував патрульним зброєю.

    Наверх