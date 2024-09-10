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Підробляв чеки про оплату: мешканець Дніпропетровщини надурив декілька онлайн-магазинів

Сьогодні 20:38
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Житель Жовтих Вод підроблюючи чеки на оплату наживався на онлайн-магазинах.

Новости Днепра про Підробляв чеки про оплату: мешканець Дніпропетровщини надурив декілька онлайн-магазинів

У Жовтих Водах викрили 24-річного шахрая, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Поліцейськими було встановлено, що чоловік надсилав продавцям підроблені чеки про оплату, а наступного дня скасовував замовлення. Таким чином зловмисник ошукав продавців з різних областей України. 

Аби отримати максимальну вигоду шахрай обирав повну форму оплати на банківський рахунок. Отримував реквізити продавця та надсилав йому підроблені за допомогою графічного редактора квитанції про оплату. Наступного дня він вигадував, що нібито не може забрати посилку та просив повернути нібито його власні кошти. На жаль, деякі довірливі продавці без перевірки оплати товару повертали гроші з власної кишені. 

Шахраю повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині шахрай привласнював кошти, які збирали на потреби ЗСУ та лікування хворих.

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Новости Днепра про Підробляв чеки про оплату: мешканець Дніпропетровщини надурив декілька онлайн-магазинівУкраїнська

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