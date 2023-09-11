Підприємиця “обібрала” лікарню на Дніпропетровщині на 1 млн грн на постачанні опалення - Днепр Инфо
Підприємиця “обібрала” лікарню на Дніпропетровщині на 1 млн грн на постачанні опалення
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Сегодня 12:57

На Дніпропетровщині лікарні продавали енергію за завищеними цінами.

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Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, директорка ТОВ “обібрала” державу на постачанні опалення. Правоохоронці з’ясували, що адміністрація однієї з лікарень Новомосковська уклала договір на постачання блакитного палива на зимовий період.

При цьому директорка ТОВ реалізовувала лікарні теплову енергію за завищеними тарифами. Таким чином держава отримала 1 млн гривень збитків. 

Прокурори Новомосковської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 2, 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у ліцеї селища поблизу Дніпра аудитори виявили порушень на понад 1 млн грн.

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