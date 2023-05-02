Підприємці з Дніпра намагалися нелегально переправити до Ірану двигуни від літаків

Двоє підприємців із Дніпра хотіли продати вкрадені двигуни для літаків до Ірану, але їхню схему викрила СБУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У ході комплексних заходів у Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу.

“Встановлено, що українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за 400 тис. дол. «Замовники» планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і заблокували її”, – йдеться у повідомленні.

Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: