Підприємці з Дніпра намагалися нелегально переправити до Ірану двигуни від літаків

У ході комплексних заходів у Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу.
“Встановлено, що українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за 400 тис. дол. «Замовники» планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і заблокували її”, – йдеться у повідомленні.
Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
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