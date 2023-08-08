Підприємець завіз до Дніпра заборонених продуктів з Ірану на 3 мільйона: що збирався продавати

Про це повідомили в поліції Дніпра.
Днями правоохоронці знайшли у Дніпрі продуктовий склад, де зберігалися іранські харчі, які завезли до України незаконно. Продукцію збиралися продавати на території області.
Зауважимо, що Україна розірвала дипвідносини з Іраном, тож товари виготовлені в цій країні підпадають під санкції.
30 тисяч одиниць різної продукції зберігалися в складському приміщенні на території Дніпра. Загальна вартість іранських харчів становить 3 мільйони гривень. Усі товари були без належних документів та сертифікатів якості.
Судячи з фото, на складі зберігалися сухофрукти – родзинки, фініки, а також різноманітні консерви.
Під час обшуків правоохоронці вилучили усю продукцію. Чи встиг підприємець щось продати не уточнюється.
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