Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Підприємець завіз до Дніпра заборонених продуктів з Ірану на 3 мільйона: що збирався продавати

Підприємець завіз до Дніпра заборонених продуктів з Ірану на 3 мільйона: що збирався продавати

Сьогодні 18:00
просмотров

У Дніпрі викрили підприємця, який завозив до України продукцію із підсанкційного Ірану.

Новости Днепра про Підприємець завіз до Дніпра заборонених продуктів з Ірану на 3 мільйона: що збирався продавати

Про це повідомили в поліції Дніпра. 

Днями правоохоронці знайшли у Дніпрі продуктовий склад, де зберігалися іранські харчі, які завезли до України незаконно. Продукцію збиралися продавати на території області. 

Зауважимо, що Україна розірвала дипвідносини з Іраном, тож товари виготовлені в цій країні підпадають під санкції. 

30 тисяч одиниць різної продукції зберігалися в складському приміщенні на території Дніпра. Загальна вартість іранських харчів становить 3 мільйони гривень. Усі товари були без належних документів та сертифікатів якості. 

Судячи з фото, на складі зберігалися сухофрукти – родзинки, фініки, а також різноманітні консерви. 

Новости Днепра про Підприємець завіз до Дніпра заборонених продуктів з Ірану на 3 мільйона: що збирався продавати

Новости Днепра про Підприємець завіз до Дніпра заборонених продуктів з Ірану на 3 мільйона: що збирався продавати

Під час обшуків правоохоронці вилучили усю продукцію. Чи встиг підприємець щось продати не уточнюється. 

Читайте також:

Новости Днепра про Підприємець завіз до Дніпра заборонених продуктів з Ірану на 3 мільйона: що збирався продаватиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:10
Як виглядає кішка за 100 тис грн на продаж у Дніпрі: коротконога та схожа на Наполеона (ФОТО)

Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день кішок. Ініціатором проведення такого…

У Дніпрі на Надії Алексєєнко з авто викрали бронік та берці: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 16:11
У Дніпрі на Надії Алексєєнко з авто викрали бронік та берці: коментар поліції

Зловмисників розшукують.

Може бути на прилавках магазинів Дніпра: до України завезли токсичний фрукт
Новини Дніпра
Сьогодні 15:34
Може бути на прилавках магазинів Дніпра: до України завезли токсичний фрукт

До України через Польщу завезли небезпечні авокадо.

На фасаді ростуть дерева, а з балконів падає каміння: у центрі Дніпра доживає свій вік старовинний будинок (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:21
На фасаді ростуть дерева, а з балконів падає каміння: у центрі Дніпра доживає свій вік старовинний будинок (ФОТО)

У Дніпрі багато старовинних будівель зберігають свою історію та легенди.…

Наверх