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Підприємець з Дніпра був учасником схеми незаконного виробництва металу

Сьогодні 10:43
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Працівники ДБР викрили заступника керівника однієї із виправних колоній Запорізької області та підприємця з Дніпра, які організували тіньове виробництво металу.

Новости Днепра про Підприємець з Дніпра був учасником схеми незаконного виробництва металу

За даними слідства, у 2022 році посадовець уклав договір з підприємцем з Дніпра на виробництво ув’язненими сталевих відводів для трубопроводів, труб, муфт, гайок та іншої продукції. Сировину для виготовлення замовлень мав привозити сам комерсант. Заступник керівника колонії запропонував підприємцю схему, за якою той би отримував готову продукцію без оплати праці ув’язнених. Натомість підприємець мав платити певну суму самому заступнику керівника колонії. 

Про це повідомляє ДБР.

Таким чином, тільки незначна частина виробів з металу виготовлялась офіційно, а переважна більшість відпускалась підприємцю за хабарі посадовцю. Схема діяла з червня 2022 року по жовтень 2023-го. За цей період заступник керівника колонії отримав щонайменше 300 тис. гривень. Кошти підприємець переводив на банківський рахунок дружини чиновника.

Заступник керівника колонії підозрюється в одержанні хабара (ч. 2 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років.

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