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Підозрюють у розкраданні грошей на ремонті доріг: екс-голові ДніпроОВА обрали запобіжний захід

Сьогодні 07:19
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Валентину Резніченку обрали запобіжний захід у вигляді застави 30 млн грн.

Новости Днепра про Підозрюють у розкраданні грошей на ремонті доріг: екс-голові ДніпроОВА обрали запобіжний захід

Колишнього очільника ДніпроОВА Валентина Резніченка підозрюють у завданні 286 млн грн збитків на ремонті доріг на Дніпропетровщині у 2022 році. Вчора, 16 вересня, суд обрав йому запобіжний захід — застава в 30 млн грн.

Про це повідомили у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

“Слідча суддя Вищого антикорсуду Леся Федорак обрала запобіжний захід колишньому голові Дніпропетровської обласної адміністрації Валентину Резніченку: застава в 30 млн грн. У разі внесення застави, він змушений буде: здати паспорт, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, з’являтися за викликом детектива, прокурора чи суду, додавати про зміну місця проживання чи роботи та носити електронний браслет, не спілкуватися з Голиком та іншими фігурантами”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишньому очільнику Дніпропетровської ОВА (ОДА) повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 (службове зловживання, яке спричинило тяжкі наслідки). Його, ще трьох екс-посадовців Дніпропетровської ОВА та керівника суб’єкта господарської діяльності підозрюють у дорожній корупції. 

Схему на 286 мільйонів гривень викрило Національне антикорупційне бюро спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, повідомили в пресслужбі НАБУ. Йдеться про ремонт доріг у Дніпропетровській області в 2022 році, коли переможцем тендерів була фірма, нібито пов’язана з Резніченком.

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Новости Днепра про Підозрюють у розкраданні грошей на ремонті доріг: екс-голові ДніпроОВА обрали запобіжний західУкраїнська Новости Днепра про Підозрюють у розкраданні грошей на ремонті доріг: екс-голові ДніпроОВА обрали запобіжний західРусский

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