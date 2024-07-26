Підозрюваний у вбивстві Фаріон юнак із Дніпра залишив лист батькам на випадок невдачі - Днепр Инфо
Підозрюваний у вбивстві Фаріон юнак із Дніпра залишив лист батькам на випадок невдачі
просмотров
Сегодня 12:18

Підозрюваний залишив листа, який мав би відправитися, якщо щось би "пішло не так".

Новости Днепра про Підозрюваний у вбивстві Фаріон юнак із Дніпра залишив лист батькам на випадок невдачі

У п’ятницю, 26 липня, пройшов брифінг міністра МВС України щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, де розповіли детально про хід розслідування, деталі вбивства, а також показали кадри затримання підозрюваного у Дніпрі. 

На оприлюднених знімках, що знайшли в його смартфоні, був прощальний лист, інструкції КГБ та ЦРУ + скріни пошукової історії, з якої зрозуміло, що юнак багато гуглив, коли будуть ті чи інші засідання облради, а також імена українських політиків. 

За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, лист хлопець підготував на випадок невдачі, якщо щось “піде не так”. 

Текст листа зацензурили, аби не нашкодити слідству, але за словами правоохоронців, батьки юнака нічого не знали про наміри свого сина. Клименко зазначив, що матері хлопець сказав про поїздку в інше місто, але це був не Львів. Переживав також за батька, який є військовослужбовцем і нині перебуває на службі.

У листі підозрюваний зазначив, що приховував від батьків цю інформацію не через те, що їм не довіряє, а “задля їхньої безпеки”. Також відомо, що мати затриманого, працює в одному із навчальних закладів Дніпра. 

Новости Днепра про Підозрюваний у вбивстві Фаріон юнак із Дніпра залишив лист батькам на випадок невдачі

Нагадаємо, свідки вбивства Фаріон розповіли, чи схожий затриманий у Дніпрі підозрюваний на справжнього вбивцю.

Читайте також:

Новости Днепра про Підозрюваний у вбивстві Фаріон юнак із Дніпра залишив лист батькам на випадок невдачіУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Дніпрянин постійно перевдягався, його впізнали за типом ходьби: нові подробиці щодо вбивства Ірини Фаріон
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:22
    Дніпрянин постійно перевдягався, його впізнали за типом ходьби: нові подробиці щодо вбивства Ірини Фаріон

    У брифінгу міністра МВС України розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон.

    Пережив 22 операції: у Дніпрі врятували важкопораненого бійця
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:39
    Пережив 22 операції: у Дніпрі врятували важкопораненого бійця

    У лікарні Дніпра врятували військового, який отримав важкі поранення на…

    Дніпропетровщина у трійці лідерів за бронюванням працівників у “Дії”
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:17
    Дніпропетровщина у трійці лідерів за бронюванням працівників у “Дії”

    Дніпропетровщина серед лідерів.

    У Дніпрі 27 липня трамвай №1 знову курсуватиме зі змінами
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:07
    У Дніпрі 27 липня трамвай №1 знову курсуватиме зі змінами

    27 липня відбудуться зміни у русі трамваю №1.