Підозрюваний у вбивстві Фаріон юнак із Дніпра залишив лист батькам на випадок невдачі

Підозрюваний залишив листа, який мав би відправитися, якщо щось би "пішло не так".

У п’ятницю, 26 липня, пройшов брифінг міністра МВС України щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, де розповіли детально про хід розслідування, деталі вбивства, а також показали кадри затримання підозрюваного у Дніпрі.

На оприлюднених знімках, що знайшли в його смартфоні, був прощальний лист, інструкції КГБ та ЦРУ + скріни пошукової історії, з якої зрозуміло, що юнак багато гуглив, коли будуть ті чи інші засідання облради, а також імена українських політиків.

За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, лист хлопець підготував на випадок невдачі, якщо щось “піде не так”.

Текст листа зацензурили, аби не нашкодити слідству, але за словами правоохоронців, батьки юнака нічого не знали про наміри свого сина. Клименко зазначив, що матері хлопець сказав про поїздку в інше місто, але це був не Львів. Переживав також за батька, який є військовослужбовцем і нині перебуває на службі.

У листі підозрюваний зазначив, що приховував від батьків цю інформацію не через те, що їм не довіряє, а “задля їхньої безпеки”. Також відомо, що мати затриманого, працює в одному із навчальних закладів Дніпра.

Нагадаємо, свідки вбивства Фаріон розповіли, чи схожий затриманий у Дніпрі підозрюваний на справжнього вбивцю.

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