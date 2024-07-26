Підозрюваний у вбивстві Фаріон дав коментар поліції, донька загиблої жорстко звернулася до нього у залі суду (відео)

У залі суда 18-річний дніпрянин не відповів на жодне з запитань, які стосуються його мотивів і чи вчиняв він вбивство.
Відео опублікували на сайті Національної поліції.
Коментар підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон:
“— Ви скоювали якісь вбивства?
— Подивимось…
— Ви винні?
— Подивимось…
— Як би ви пояснили свої дії у момент, коли вчиняли вбивство?
— Наступне питання
— Які мотиви у вас були?
— Наступне питання”.
Пізніше в українських телеграм-каналах з’явилося відео, на якому донька загиблої Ірини Фаріон звертається у суді до підозрюваного 18-річного хлопця. Вона різко та грубо висловилася у його бік та зазначила, що йому загрожує довічне ув’язнення.
“Ти забрав борчиню за українську мову, але у твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Ти будеш горіти в пеклі. Тобі довічне світить, падлюка. Ти здохнеш у тюрмі. Ми зробимо все», – сказала донька загиблої у залі суда.
На запитання доньки Фаріон у залі суду “чи не проковтнув підозрюваний у вбивстві її матері язика”, той показав язик.
Нагадаємо, раніше ми писали, що підозрюваний у вбивстві Фаріон юнак із Дніпра залишив лист батькам на випадок невдачі.
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