Підозрюваний у вбивстві Фаріон дав коментар поліції, донька загиблої жорстко звернулася до нього у залі суду (відео)

У поліції оприлюднили відео допиту ймовірного вбивці мовознавиці Ірини Фаріон. Також у мережі з’явилося відео, де донька загиблої грубо висловилася у бік підозрюваного.

У залі суда 18-річний дніпрянин не відповів на жодне з запитань, які стосуються його мотивів і чи вчиняв він вбивство.

Відео опублікували на сайті Національної поліції.

Коментар підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон:

“— Ви скоювали якісь вбивства?

— Подивимось…

— Ви винні?

— Подивимось…

— Як би ви пояснили свої дії у момент, коли вчиняли вбивство?

— Наступне питання

— Які мотиви у вас були?

— Наступне питання”.

Пізніше в українських телеграм-каналах з’явилося відео, на якому донька загиблої Ірини Фаріон звертається у суді до підозрюваного 18-річного хлопця. Вона різко та грубо висловилася у його бік та зазначила, що йому загрожує довічне ув’язнення.

“Ти забрав борчиню за українську мову, але у твоїй тупій голові це ніколи не вкладеться. Ти будеш горіти в пеклі. Тобі довічне світить, падлюка. Ти здохнеш у тюрмі. Ми зробимо все», – сказала донька загиблої у залі суда.

На запитання доньки Фаріон у залі суду “чи не проковтнув підозрюваний у вбивстві її матері язика”, той показав язик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підозрюваний у вбивстві Фаріон юнак із Дніпра залишив лист батькам на випадок невдачі.

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