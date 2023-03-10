Підозру отримав “злодій у законі”, який відповідав за розподіл коштів російського “общаку”

“Бадрі Кутаїський” взяв участь у сходці.

“Злодій у законі” на прізвисько “Бадрі Кутаїський” отримав підозру за участь у так званій сходці, повідомили у Національній поліції України.

“Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції продовжують збирати матеріали стосовно представників криміналітету, які організували та були присутні на так званій сходці”, – йдеться у повідомленні.

Відповідні докази були отримані поліцейськими щодо 58-річного уродженця РФ, якого “коронували” в Краснодарі у 25-річному віці.

Згідно з матеріалами слідства “Бадрі Кутаїський” був учасником злочинного зібрання, де разом із “злодіями у законі” на прізвиська “Умка”, “Лаша Сван” та іншими особами ухвалили рішення щодо призначення “смотрящого” за “общаком” в Одеській області.

“58-річному “вору в законі” із санкційного списку РНБО повідомили підозру за ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України. Відомо, що підозрюваний “вор в законі” відповідає за надходження та розподіл коштів так званого російського злодійського “общаку” та “смотрящим” за ним”, – йдеться у повідомленні.

Раніше в іншій справі щодо організації та участі у злочинному зібрані підозри оголосили трьом суб’єктам – “Поліку”, “Умці”, “Лаші Свану” та “Рамазу Богдадському”.

Окрім того, наприкінці лютого підозру отримали так званий “куратор” за Одеським регіоном – “вор в законі” на прізвисько “Лавасогли-Батумський”, який має тісні зв’язки з криміналітетом РФ, та його п’ять “ставлеників”. Їм інкримінують організацію та участь у “сходці”.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. За організацію та участь у злочинному зібранні підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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