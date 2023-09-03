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Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

Сьогодні 12:40
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Оголошення підозри бізнесмену Ігорю Коломойському стало гарячою медійною темою, а в соцмережах вже наробили мемів про це. Зібрали для вас деякі із них.

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

2 вересня, СБУ навідалася до Ігоря Коломойського, щоб вручити йому підозру за кількома статтями. Зокрема, бізнесмена, який тісно пов’язаний з Дніпром, підозрюють у відмиванні грошей та шахрайстві. 

За даними правоохоронців, за сім років з 2013 по 2020, Коломойський легалізував пів мільярда гривень незаконно отриманих грошей. На думку прокурорів, для цього він використав інфраструктуру підконтрольних йому банківських установ.

Учора відбувся суд, де одіозному бізнесмену обирали запобіжний захід. Шевченківський районний суд Києва хоче посадити Коломойського під варту на 2 місяці з альтернативою у вигляді застави у 509 мільйонів гривень. Цікаво, що ця сума майже дорівнює тій, яку підозрюваний “відмив” за сім років. 

Адвокати Коломойського повідомили, що відмовляються вносити заставу та будуть подавати апеляцію на рішення суду. Що буде далі ми обов’язково вам повідомимо. А поки що меми, адже мережа бурхливо відреагувала на арешт відомого бізнесмена. 

Останніми днями було багато резонансних справ, які хвилювали спільноту. Це історія фітнес-тренера з Полтави, якого затримали за булінг військових та дніпровського копа, який застрелив порушника. Проте усі ці новини пішли на задній план, коли стало відомо про арешт Коломойського. 

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

Поіронізували й над тим, що затримання Коломойського ІПСО-шники можуть перекрутити, щоб зманіпулювати на темі мобілізації та ВКЛ. До прикладу, раніше мережею гуляв фейк про те, що поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка під час вручення повістки. Саме такий наратив запустила російська пропаганда, використавши історію з дніпровськими копами на свою користь. 

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

Багато жартів про стиль пана Коломойського. На засідання він прийшов у олімпійці ФК “Дніпро” та з барсеткою, що повеселило українців, які почали про це робити меми. До прикладу, молодший за бізнесмена охоронець називає її чемоданчиком. 

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

Стиль Коломойського назвали old money по-українськи. Іноземці так називають естетику одягу людей, які народилися багатими, тож їм не потрібно показувати всьому світові, що вони при грошах. Натомість вони надають перевагу мінімалізму, базовим кольорам, стриманості, діловому та дипломатичному вигляду. А в українських реаліях стиль old money – це якраз “барсєточка” та спортивний костюм, який нагадує по 90-ті чи “нульові”.

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

Зіронізували також над тим, як Офіс Генпрокурора повідомив про оголошення підозри. За правилами, правоохоронні структури не можуть показувати обличчя підозрюваного, тому його блюрять. Але у цьому випадку Коломойського це зробили настільки очевидно, що всі знали про кого йде мова. Проте користувачі жартівливо губилися в догадках, хто ж насправді цей відомий бізнесмен.  

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

Згадали і крилату фразу Коломойського про каву.

Кофє будєш піть? – ще у 2015 році Коломойський поставив це питання Мустафі Наєму під час конфлікту під “Укрнафтою”. 

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

А цю світлину від СБУ в мережі підписали так: “Коли поштарка принесла пенсію”. 

Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають меми

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Новости Днепра про Підозра та арешт Ігоря Коломойського: у соцмережах вже клепають мемиУкраїнська

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