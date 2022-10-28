Підліток вкрав у батька загиблого солдата майже півтора мільйона гривень

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
16-річний хлопець допомагав чоловікові по господарству та знав, що він отримав виплату за смерть сина. Скориставшись телефоном чоловіка, неповнолітній злочинець переказав 1 мільйон 300 тисяч гривень на свій банківський рахунок та рахунок свого брата.
58-річний чоловік помітив зникнення грошей з рахунку не одразу. За ці гроші хлопець встиг купити собі машину, побутову техніку та інші речі, але всю суму не витратив.
Правоохоронці наклали арешт на рахунки підлітка, а також вилучили у нього речі, які той купив за вкрадені гроші. Хлопцеві загрожує від 3 до 8 років ув’язнення
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