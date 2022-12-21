Підліток на Дніпропетровщині побив батька своєї дівчини

41-річний чоловік прийшов додому до бойфренда своєї неповнолітньої доньки та влаштував сварку щодо їхніх стосунків. Сварка швидко переросла у бійку. Хлопець завдав кілька ударів чоловікові по обличчю.
Потерпілий потрапив до лікарні імені Мечникова у Дніпрі у вкрай тяжкому неконтактному стані. У нього діагностували черепно-мозкову травму та внутрішньочерепну гематому.
Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України (Необережне чи середньої тяжкості тілесне ушкодження).
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