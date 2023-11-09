Підкинули під двері: у Дніпрі допомоги потребують четверо цуценят, яких “атакує” підшкірний кліщ

У Дніпрі допомоги потребує четверо хворих щенят, яких кинули напризволяще.

Як розповіла кураторка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, чотирьох маленьких щенят підкинули під двері магазину. Це зробив дорослий чоловік та декілька дітей. Камери зазняли людей, які кинули тварин напризволяще, але їхніх облич на записі розгледіти не вдалося, тож зараз волонтерка зосередилася на порятунку чотирилапих.

У всіх чотирьох знайшли демодекоз. Це захворювання спричинене підшкірним кліщем, які пожирає тварин зсередини. У чотирилапих через постійний свербіж погіршився апетит та впав імунітет. На шкірі з’явилися залисини та рани.

Вилікувати малих можна. Для цього вони повинні пройти курс лікування препаратом Бровекто. Наразі у притулку складні часи, тож самостійно оплатити необхідні процедури волонтерка не в змозі.

Гроші потрібні також на спеціальний корм, який допоможе відновити імунітет цуценят. Якщо у вас є можливість допомогти цуценятам видужати, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче.

Детальніше ТУТ.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для 4-х щенят з коробки”

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