Підготуйтеся заздалегідь: як у Дніпрі будуть вимикати світло у понеділок

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
«Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день: Дніпропетровщина (вдень 1149 МВт/вночі 1009 МВт). Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень цілодобово, – зазначили в ДТЕК.
Знайти графіки відключень можна тут.
Якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія, перевіряйте ймовірність відключень тут.
Вистоїмо та переможемо!
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