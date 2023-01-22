Підготуйтеся заздалегідь: як у Дніпрі будуть вимикати світло у понеділок

У понеділок, 23 січня, у Дніпрі та області будуть застосовані стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

«Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день: Дніпропетровщина (вдень 1149 МВт/вночі 1009 МВт). Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень цілодобово, – зазначили в ДТЕК.

Знайти графіки відключень можна тут.

Якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія, перевіряйте ймовірність відключень тут.

Вистоїмо та переможемо!

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