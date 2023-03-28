Під’їхав до під’їзду, де гралися діти: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 5-річного хлопчика

На Дніпропетровщині засудили чоловіка, який розбещував хлопчика.

Злочин стався ще в вересні 2022 року.

За даними слідства, мешканець Дніпровського району під’їхав до 5-річного хлопчика, який грався на майданчику біля свого будинку. Чоловік пообіцяв дитині, що пригостить її солодощами та забрав до себе в машину. Він вивіз малечу до закинутої будівлі, де вчиняв розпусні дії.

Ґвалтівника затримали. На суді свою вину він не визнав, але прокурорам вдалося довести, що підозрюваний справді розбещував малолітнього хлопчика.

Тепер чоловік проведе за ґратами 8 років. Дані про ґвалтівника будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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