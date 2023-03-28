Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Під’їхав до під’їзду, де гралися діти: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 5-річного хлопчика

Під’їхав до під’їзду, де гралися діти: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 5-річного хлопчика

Сьогодні 11:20
просмотров

На Дніпропетровщині засудили чоловіка, який розбещував хлопчика.
Новости Днепра про Під'їхав до під'їзду, де гралися діти: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 5-річного хлопчика

 фото умовне

Злочин стався ще в вересні 2022 року. 
 
За даними слідства, мешканець Дніпровського району під’їхав до 5-річного хлопчика, який грався на майданчику біля свого будинку. Чоловік пообіцяв дитині, що пригостить її солодощами та забрав до себе в машину. Він вивіз малечу до закинутої будівлі, де вчиняв розпусні дії. 
 
Ґвалтівника затримали. На суді свою вину він не визнав, але прокурорам вдалося довести, що підозрюваний справді розбещував малолітнього хлопчика. 
 
Тепер чоловік проведе за ґратами 8 років. Дані про ґвалтівника будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Читайте також:

Новости Днепра про Під'їхав до під'їзду, де гралися діти: на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 5-річного хлопчикаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар: площа пожежі 4000 кв. м
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:17
    У Дніпрі внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар: площа пожежі 4000 кв. м

    Учора пізно ввечері росіяни атакували Україну безпілотниками.

    У Кам’янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:43
    У Кам’янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі

    У понеділок, 27 березня, на вулиці Фіалковій у Кам'янському сталася…

    На Дніпропетровщині неповнолітній до смерті побив 52-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 17:53
    На Дніпропетровщині неповнолітній до смерті побив 52-річного чоловіка

    У неділю, 26 березня, близько 16:00 у селі Прядівка місцева…

    За ґрати відправився зрадник, який передавав ФСБ дані про аеродром Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Вчора 16:57
    За ґрати відправився зрадник, який передавав ФСБ дані про аеродром Кривого Рогу

    За ґрати відправили мешканця Кривого Рогу, завдяки якому росіяни обстрілювали…

    Наверх