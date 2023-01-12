Під Майорськом загинув боєць із Дніпропетровської області Андрій Шевченко

Біля населеного пункту Майорськ у боях з окупантами загинув солдат із Кам'янського Дніпропетровської області Андрій Шевченко 1977 року народження.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Кринічанської територіальної громади.

У громаді повідомили, що Андрій Шевченко служив у Збройних силах України, займаючись роботою водія-стрільця Державної спеціальної служби транспорту у складі одного із підрозділів.

Боєць загинув 28 вересня на Донеччині біля населеного пункту Майорськ, виявивши мужність і стійкість. У захисника України залишилася сестра, дружина та двоє синів.

Прощання з Андрієм Шевченко пройде у Кам’янському 12 січня. Його хочуть провести у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: