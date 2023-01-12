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  • Під Майорськом загинув боєць із Дніпропетровської області Андрій Шевченко

Під Майорськом загинув боєць із Дніпропетровської області Андрій Шевченко

Сьогодні 07:15
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Біля населеного пункту Майорськ у боях з окупантами загинув солдат із Кам'янського Дніпропетровської області Андрій Шевченко 1977 року народження.

Новости Днепра про Під Майорськом загинув боєць із Дніпропетровської області Андрій Шевченко

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Кринічанської територіальної громади.

У громаді повідомили, що Андрій Шевченко служив у Збройних силах України, займаючись роботою водія-стрільця Державної спеціальної служби транспорту у складі одного із підрозділів.

Боєць загинув 28 вересня на Донеччині біля населеного пункту Майорськ, виявивши мужність і стійкість. У захисника України залишилася сестра, дружина та двоє синів.

Новости Днепра про Під Майорськом загинув боєць із Дніпропетровської області Андрій Шевченко

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Прощання з Андрієм Шевченко пройде у Кам’янському 12 січня. Його хочуть провести у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ.

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