Під колесами потяга Дніпро-Одеса загинув 17-річний хлопець: коментар поліції

У Дніпрі стався жахливий інцидент – 17-річний хлопець загинув під колесами потяга Дніпро-Одеса. Сталося це між станціями Горяїнове та Діївка.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що це могло бути самогубство. У юнака при собі була записка з інформацією про нього та з контактами його близьких.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 273 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини.
ФОТО 18+!!!
Читайте також:
Автор:
Трамвай-музей створили працівники ДЕПО.
За даним фактом прокуратура почала розслідування.
Важлива інформація!
Потрібна ваша допомога!