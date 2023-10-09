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  • Під колесами потяга Дніпро-Одеса загинув 17-річний хлопець: коментар поліції

Під колесами потяга Дніпро-Одеса загинув 17-річний хлопець: коментар поліції

Сьогодні 11:39
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В юнака при собі була записка.

Новости Днепра про Під колесами потяга Дніпро-Одеса загинув 17-річний хлопець: коментар поліції

У Дніпрі стався жахливий інцидент – 17-річний хлопець загинув під колесами потяга Дніпро-Одеса. Сталося це між станціями Горяїнове та Діївка.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що це могло бути самогубство. У юнака при собі була записка з інформацією про нього та з контактами його близьких.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 273 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про Під колесами потяга Дніпро-Одеса загинув 17-річний хлопець: коментар поліції

Новости Днепра про Під колесами потяга Дніпро-Одеса загинув 17-річний хлопець: коментар поліції

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Новости Днепра про Під колесами потяга Дніпро-Одеса загинув 17-річний хлопець: коментар поліціїУкраїнська

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