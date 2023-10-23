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Під Дніпром жінка загриміла до лікарні поласувавши рибкою

Сьогодні 18:40
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У Кам'янському що на Дніпропетровщині зафіксували випадок ботулізму.

Новости Днепра про Під Дніпром жінка загриміла до лікарні поласувавши рибкою

Як повідомили у Кам’янському районному управлінні Держпродспоживслужби, мешканка Кам’янського звернулася за медичною допомогою. 

У жінки були такі симптоми:

  • слабкість;
  • запаморочення;
  • сухість в роті;
  • порушення ковтання;
  • мовлення та різке зниження зору.

Хвору ушпиталили до лікарні Кам’янського. Медики діагностували у жінки “ботулізм” з тяжким перебігом хвороби. Під час санітарно-епідеміологічного розслідування з’ясувалося, що пацієнтка заразилася після того, які поїла сушену тараньку, яку робити в домашніх умовах.

Жінці ввели протибутулічну сироватку. Наразі вона під наглядом лікарів. 

Як уникнути інфекції?

У Держспоживслужбі ще раз нагадують про важливі правила, які допоможуть не захворіти на ботулізм чи інші кишкові інфекції.

  • не купуйте продукцію на стихійних ринках невідомого походження, домашнього виготовлення, навіть якщо цю продукцію пропонують знайомі вам люди;
  • товари, які не мають відповідного маркування з зазначенням виробника, термінів реалізації/виготовлення;
  • харчів, які реалізуються з порушенням температурного режиму;
  • при придбанні риби на агропродовольчих ринках обов’язково запитуйте наявність ветеринарно-санітарної експертизи;
  • при придбанні рибної консерви в торговій мережі звертайте увагу на відсутність бомбажу (задухи) банки.

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Новости Днепра про Під Дніпром жінка загриміла до лікарні поласувавши рибкоюУкраїнська

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