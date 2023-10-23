Під Дніпром жінка загриміла до лікарні поласувавши рибкою

У Кам'янському що на Дніпропетровщині зафіксували випадок ботулізму.

Як повідомили у Кам’янському районному управлінні Держпродспоживслужби, мешканка Кам’янського звернулася за медичною допомогою.

У жінки були такі симптоми:

слабкість;

запаморочення;

сухість в роті;

порушення ковтання;

мовлення та різке зниження зору.

Хвору ушпиталили до лікарні Кам’янського. Медики діагностували у жінки “ботулізм” з тяжким перебігом хвороби. Під час санітарно-епідеміологічного розслідування з’ясувалося, що пацієнтка заразилася після того, які поїла сушену тараньку, яку робити в домашніх умовах.

Жінці ввели протибутулічну сироватку. Наразі вона під наглядом лікарів.

Як уникнути інфекції?

У Держспоживслужбі ще раз нагадують про важливі правила, які допоможуть не захворіти на ботулізм чи інші кишкові інфекції.

не купуйте продукцію на стихійних ринках невідомого походження, домашнього виготовлення, навіть якщо цю продукцію пропонують знайомі вам люди;

товари, які не мають відповідного маркування з зазначенням виробника, термінів реалізації/виготовлення;

харчів, які реалізуються з порушенням температурного режиму;

при придбанні риби на агропродовольчих ринках обов’язково запитуйте наявність ветеринарно-санітарної експертизи;

при придбанні рибної консерви в торговій мережі звертайте увагу на відсутність бомбажу (задухи) банки.

Читайте також:

Українська

Автор: