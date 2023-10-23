Під Дніпром жінка загриміла до лікарні поласувавши рибкою

Як повідомили у Кам’янському районному управлінні Держпродспоживслужби, мешканка Кам’янського звернулася за медичною допомогою.
У жінки були такі симптоми:
Хвору ушпиталили до лікарні Кам’янського. Медики діагностували у жінки “ботулізм” з тяжким перебігом хвороби. Під час санітарно-епідеміологічного розслідування з’ясувалося, що пацієнтка заразилася після того, які поїла сушену тараньку, яку робити в домашніх умовах.
Жінці ввели протибутулічну сироватку. Наразі вона під наглядом лікарів.
У Держспоживслужбі ще раз нагадують про важливі правила, які допоможуть не захворіти на ботулізм чи інші кишкові інфекції.
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