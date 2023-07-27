Під Дніпром чоловік застрелив двох щенят: коментар поліції

Цей жахливий інцидент стався у Партизанському Дніпровського району.

Як повідомляють Telegram-канали, місцеві мешканці почули постріли. Як вони з’ясували, чоловік застрелив щеня. За його словами, тваринка нібито на нього напала.

На місце викликали правоохоронців.

Вони знайшли на території домоволодіння ще одну мертву собаку.

Як результат – 2 постріли 2 цуценяти, – зазначили місцеві мешканці.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі цуценят викинули у сміттєвий пакет та підвісили на ручці під’їзду.

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