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  • Під дахами і деревами краще не ходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

Під дахами і деревами краще не ходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

Сьогодні 10:22
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У неділю, 6 серпня, синоптики попереджають про непогоду в деяких областях України. На Дніпропетровщині, зокрема, оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.

Новости Днепра про Під дахами і деревами краще не ходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження

Штормове попередження в Дніпрі та області оголошено через сильний вітер. 

Вдень по місту та області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с. 

Містян та жителів регіону закликають не ходити під дахами та деревами.

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Новости Днепра про Під дахами і деревами краще не ходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередженняУкраїнська Новости Днепра про Під дахами і деревами краще не ходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередженняРусский

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