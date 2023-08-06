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Новини Під дахами і деревами краще не ходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження
Під дахами і деревами краще не ходити: у Дніпрі та області оголошено штормове попередження
У неділю, 6 серпня, синоптики попереджають про непогоду в деяких областях України. На Дніпропетровщині, зокрема, оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.
Штормове попередження в Дніпрі та області оголошено через сильний вітер.
Вдень по місту та області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с.
Містян та жителів регіону закликають не ходити під дахами та деревами.
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Українська Русский Анна Кравчук
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