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  • Під час сильної негоди дерева попадали на трамвайні вагони: у Дніпрі долають наслідки буревію

Під час сильної негоди дерева попадали на трамвайні вагони: у Дніпрі долають наслідки буревію

Сьогодні 12:35
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Вітрюган повалив дерева на вагони, через що майже дві години паралізувало рух трамваїв.

Новости Днепра про Під час сильної негоди дерева попадали на трамвайні вагони: у Дніпрі долають наслідки буревію

Ввечері 15 квітня через погіршення погодних умов за двома маршрутами електротранспорту були випадки падіння дерев, повідомили в департаменті транспорту. 

Зокрема, масивні дерева впали на вагони трамваїв №6 в районі зупинки “Парк Козацької слави – Кирилівка”. Вони пошкодили контактну мережу вагон. Знадобилося 44 хвилини, аби деблокувати електротранспорт.

Також впало дерево за трамвайним маршрутом №19 в районі зупинки “станція Кайдацька”. Через значні пошкодження спеціалістам знадобилось понад 2 години, аби відновити рух.

Наслідки буревію усували три бригади комунальників. 

Новости Днепра про Під час сильної негоди дерева попадали на трамвайні вагони: у Дніпрі долають наслідки буревію

Новости Днепра про Під час сильної негоди дерева попадали на трамвайні вагони: у Дніпрі долають наслідки буревію

Новости Днепра про Під час сильної негоди дерева попадали на трамвайні вагони: у Дніпрі долають наслідки буревію

Новости Днепра про Під час сильної негоди дерева попадали на трамвайні вагони: у Дніпрі долають наслідки буревію

Нагадаємо, ввечері 15 квітня Дніпро та область накрила негода. Валяло дерева, паркани, зривало дахи будинків. Станом на ранок 16 квітня понад 15 тисяч споживачів були без світла. Електрику обіцяли повернути до кінця доби. 

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Новости Днепра про Під час сильної негоди дерева попадали на трамвайні вагони: у Дніпрі долають наслідки буревіюУкраїнська Новости Днепра про Під час сильної негоди дерева попадали на трамвайні вагони: у Дніпрі долають наслідки буревіюРусский

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