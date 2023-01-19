Під час розбору завалів у Дніпрі знайшли велику суму грошей

При розборі завалів будинку було знайдено чиїсь заощадження в іноземній валюті. Повідомляється, що сума чимала.

Однак точно її не називають, замовчуючи також валюту – так власник зможе довести, що це саме його гроші.

Тим, хто зрозуміє, що це їхнє заощадження, слід звернутися до Соборного райвідділу поліції.

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