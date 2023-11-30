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  • Під час повітряної тривоги у Кривому Розі було гучно: впали уламки ракети

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі було гучно: впали уламки ракети

Сьогодні 11:04
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Тривоги - не ігноруйте!
Новости Днепра про Під час повітряної тривоги у Кривому Розі було гучно: впали уламки ракети

Фото умовне.

Сьогодні, 30 листопада, під час повітряної тривоги у Кривому Розі чули вибух.

Як повідомив пізніше Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, відбулося падіння уламків ракети. На щастя, ніхто не постраждав. Але, за попередньою інформацією, пошкоджено фасад приватного будинку.

Щодо вибуху під час повітряної тривоги. Відбулося падіння уламків ракети. Постраждалих немає. Попередньо, пошкоджено фасад приватного будинку, – написав він.

Новости Днепра про Під час повітряної тривоги у Кривому Розі було гучно: впали уламки ракети

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців одного з міст Дніпропетровщини попередили про вибух: тривоги – не ігноруйте.

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Новости Днепра про Під час повітряної тривоги у Кривому Розі було гучно: впали уламки ракетиУкраїнська

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