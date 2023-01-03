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  • Під час другого різдвяного вікенду курсуватимуть додаткові потяги з Дніпра

Під час другого різдвяного вікенду курсуватимуть додаткові потяги з Дніпра

Сьогодні 11:42
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Укрзалізниця оголосила про додаткові рейси на Різдво.

Новости Днепра про Під час другого різдвяного вікенду курсуватимуть додаткові потяги з Дніпра

Як повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, під час другого різдвяного вікенду 6-8 січня курсуватимуть додаткові рейси.

180/179 Київ — Дніпро
6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05.

191/192 Київ — Львів
8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.
Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.

176/175 Київ — Кривий Ріг
8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

104/103 Київ — Харків
8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.

168 Львів — Одеса
8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

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Новости Днепра про Під час другого різдвяного вікенду курсуватимуть додаткові потяги з ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Під час другого різдвяного вікенду курсуватимуть додаткові потяги з ДніпраРусский

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