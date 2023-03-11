Перший рівень небезпеки: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження

Оголошено штормове попередження. Рівень небезпеки – жовтий (перший).
Про це повідомляється у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.
Негода очікується у вигляді сильних поривів вітру до 15−20 м/с.
“Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – попереджають синоптики.
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