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  • Перший рівень небезпеки: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження

Перший рівень небезпеки: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження

Сьогодні 08:59
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У суботу, 11 березня, дніпрян та жителів області попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження

Оголошено штормове попередження. Рівень небезпеки – жовтий (перший). 

Про це повідомляється у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.

Негода очікується у вигляді сильних поривів вітру до 15−20 м/с. 

“Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – попереджають синоптики. 

Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі та області оголосили штормове попередження

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Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі та області оголосили штормове попередженняУкраїнська Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: у Дніпрі та області оголосили штормове попередженняРусский

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