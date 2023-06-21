Перший рівень небезпеки: на Дніпро суне гроза
На Дніпро суне непогода.
Про це повідомили в ДСНС.
До кінця доби 21 червня в Дніпрі та області може різко погіршитися погода. Очікуються грози та шквали.
Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 21 червня 2023 року оголошено попередження про метеорологічне явище. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Якщо почуєте гучні звуки – це грім.
Очікуються також нетривалі дощі, а ось температура повітря не знизиться. У Дніпрі прогнозують спеку до +30 градусів тепла.
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Українська Яна Юхименко
Автор:
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