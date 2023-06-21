Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Перший рівень небезпеки: на Дніпро суне гроза

Сьогодні 14:46
просмотров

На Дніпро суне непогода.

Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: на Дніпро суне гроза

Про це повідомили в ДСНС. 

До кінця доби 21 червня в Дніпрі та області може різко погіршитися погода. Очікуються грози та шквали. 

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 21 червня 2023 року оголошено попередження про метеорологічне явище. Рівень небезпечності 1 (жовтий). 
 
Якщо почуєте гучні звуки – це грім. 
 
Очікуються також нетривалі дощі, а ось температура повітря не знизиться. У Дніпрі прогнозують спеку до +30 градусів тепла. 
 

Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: на Дніпро суне гроза

Читайте також:

Новости Днепра про Перший рівень небезпеки: на Дніпро суне грозаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ексвласник ГЗК на Дніпропетровщині постачав сировину для російських “Калібрів”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:02
    Ексвласник ГЗК на Дніпропетровщині постачав сировину для російських “Калібрів”

    Сировину, яку добували на Демурінському ГЗК поставляли виробникам російських крилатих…

    На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся самоскид
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:48
    На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся самоскид

    Сьогодні, 21 червня, на трасі М-30 «Стрий-Знам’янка-Ізварине» у Павлоградському районі…

    У Дніпрі на гарячому затримали ДСНС-ника, який торгував метамфетаміном через Telegram
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    У Дніпрі на гарячому затримали ДСНС-ника, який торгував метамфетаміном через Telegram

    У Дніпрі судили співробітника ДСНС, який торгував наркотиками через Telegram.

    Течія водопроводу та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:56
    Течія водопроводу та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

    Сьогодні, 21 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Наверх