Перші з майже 40 автобусів для українських міст, про які Філатов домовився з мером Мілана, вже у Дніпрі

Разом - до Перемоги!

Після укладених мерами Борисом Філатовим та Джузеппе Салою домовленостей про співпрацю, Дніпро отримав першу партію автобусів від Мілана. Далі цим громадським транспортом місто забезпечить місцеве самоврядування по всій країні — там, де це найбільш необхідно людям.

«Дуже потужна допомога від наших італійських друзів. Автобуси в гарному стані. До Дніпра з Італії вони приїхали своїм ходом. Наші спеціалісти оглянули їх. Зараз ми завершуємо оформлення документальне і використовуватимемо їх у напрямах для міського господарства», — зазначив Борис Філатов.

Решта з майже 40 автобусів, які Мілан надає Дніпру як хабу міжнародної допомоги, будуть відправлені до близько десятка українських громад у Волинській, Одеській, Харківській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Херсонській та Хмельницькій областях. Дніпро також консультує їх щодо оформлення необхідних документів для отримання громадського транспорту.

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