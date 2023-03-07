Перші комплекси ППО Patriot вже в Україні

Перші американські зенітні ракетні комплекси Patriot вже знаходяться в Україні.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

Я маю особливо наголосити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Patriot або перші танки Leopard, серед іншого, досягли України. Ми не лише головний пункт передачі допомоги, а й один із найбільших донорів, – сказав він.

Блащак додав, що з початку війни Польща передала Україні зброї на понад 2,2 млрд євро.

Я хочу наголосити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити ваги цього несправедливого конфлікту на правильний бік. Щодо авіації, то рішення з цього приводу потрібно ухвалювати на ширшому союзницькому рівні, – сказав міністр.

Зазначимо, системи ППО Patriot здатні збивати балістичні ракети.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press.

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