Перші комплекси ППО Patriot вже в Україні

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю іспанській газеті La Razon.
Я маю особливо наголосити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Patriot або перші танки Leopard, серед іншого, досягли України. Ми не лише головний пункт передачі допомоги, а й один із найбільших донорів, – сказав він.
Блащак додав, що з початку війни Польща передала Україні зброї на понад 2,2 млрд євро.
Я хочу наголосити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити ваги цього несправедливого конфлікту на правильний бік. Щодо авіації, то рішення з цього приводу потрібно ухвалювати на ширшому союзницькому рівні, – сказав міністр.
Зазначимо, системи ППО Patriot здатні збивати балістичні ракети.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press.
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