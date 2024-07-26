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Пережив 22 операції: у Дніпрі врятували важкопораненого бійця

Сьогодні 11:39
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У лікарні Дніпра врятували військового, який отримав важкі поранення на фронті.

Новости Днепра про Пережив 22 операції: у Дніпрі врятували важкопораненого бійця

37-річного Дмитра родом з Першотравенська доправили до лікарні у Дніпрі майже без свідомомсті, великою крововтратою та перебитими кінцівками більше року тому. Відламки пройшли через груди, пошкодили легені, печінку та кишківник. Військовому зробили 22 операції. Більше місяця він провів у реанімаційному відділенні.

Про це повідомив гендиректор лікарні, де перебував Дмитро.

Лікарі Дніпра врятували військового і зараз він на реабілітації. Вірить, що згодом буде прогулюватися без крісла колісного.

“У нього була мрія повернутися додому, до рідних, до сім’ї. Спочатку хотів піднятися, потім встати з ліжка, потім дійти до туалету, а зараз в реабілітації розробляє програму прогулянок без коляски. Диво, яке зробили хірурги та анестезіологи Мечникова, називається ЖИТТЯ. Таких прикладів тисячі, але за ними величезний досвід та бажання лікарів рятувати”, – написав лікар.

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Новости Днепра про Пережив 22 операції: у Дніпрі врятували важкопораненого бійцяУкраїнська Новости Днепра про Пережив 22 операції: у Дніпрі врятували важкопораненого бійцяРусский

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