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Перевернув чуже авто, втік від поліції та влаштував дебош у відділку: у Нікополі затримали пенсіонера

Сьогодні 13:19
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Курйозна історія трапилася в Нікополі.

Новости Днепра про Перевернув чуже авто, втік від поліції та влаштував дебош у відділку: у Нікополі затримали пенсіонера

Деталі розповіла медик Валентина Марченко. 

Так, днями до Нікопольської станції ЕМД надійшов виклик про ДТП. Приїхавши на вказане місце, фельдшери побачили травмованого чоловіка, який сварився на водія, котрий підрізав його та втік. Постраждалий був у автомобілі, який через зіткнення перевернувся набік. 

На виклику – легковий автомобіль, перевернутий на бік, та травмований водій автомобіля, чоловік 45-літнього віку, у якого діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої грудної клітки та нижньої кінцівки. Чоловік був у збудженому стані, голосно розповідав, як його при виїзді з гаража підрізав якийсь мікроавтобус, фактично перевернув автівку і втік з місця події, – розповідає медик. 

Постраждалого забрали до однієї з лікарень Нікополя. 

Через дві години надійшов ще один виклик від поліції. Як виявилося пізніше, водія який спричинив ДТП – затримали. Чоловік був п’яний та агресивно себе поводив. 

Очевидці розповіли, що 70-річний водій мікроавтобуса порізав себе ножем у відділку поліції.

Там він вирішив продовжувати виставу одного актора і демонстративно наніс собі ножем, який він витягнув із кишені, порізи в області грудної клітки. Потерпілому надали допомогу та доставили в Нікопольську міську лікарню № 4 уже в супроводі працівників поліції, – розповіла медик.

Новости Днепра про Перевернув чуже авто, втік від поліції та влаштував дебош у відділку: у Нікополі затримали пенсіонера

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Новости Днепра про Перевернув чуже авто, втік від поліції та влаштував дебош у відділку: у Нікополі затримали пенсіонераУкраїнська

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