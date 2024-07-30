Перевдяглась та пішла гуляти аби уникнути підозри: у Дніпрі жінка вдарила ножем у груди знайомого

У Дніпрі затримали зловмисницю.

Під час відпочинку біля одного з будинків по вулиці Данила Галицького у Дніпрі між жінкою та її знайомим стався конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин, в ході якого перша вдарила опонента ножем у груди та втекла.

Після цього потерпілий зміг самостійно дійти до під’їзду, де його побачили сусіди та одразу викликали поліцію.

Повідомлення про виявлення чоловіка з тілесними ушкодженнями надійшло до поліції 28 липня близько 10:30.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Правоохоронці розшукали зловмисницю та з’ясували, що, аби приховати сліди злочину, вона сховала ніж у власній квартирі, перевдяглася та пішла гуляти по району.

Знаряддя злочину виявили та вилучили. Підозрювану затримали у порядку статті 208 КПК України.

29 липня жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Про стан потерпілого не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Вокзальній площі під час конфлікту чоловік вдарив перехожого ножем та втік.

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