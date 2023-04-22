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  • Перетворився на купу металу: на Дніпропетровщині ВАЗ на великій швидкості влетів у BMW (ВІДЕО)

Перетворився на купу металу: на Дніпропетровщині ВАЗ на великій швидкості влетів у BMW (ВІДЕО)

Сьогодні 20:01
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У суботу, 22 квітня, у Павлограді на Дніпропетровщині сталася аварія за участю автомобілів ВАЗ і BMW. Перший легковик на великій швидкості влетів у іномарку.

Новости Днепра про Перетворився на купу металу: на Дніпропетровщині ВАЗ на великій швидкості влетів у BMW (ВІДЕО)

Повідомляється, що BMW стояв у заторі, як у нього в’їхав ВАЗ. Кадри з місця подій оприлуюднили в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”.

У результаті зіткнення постраждав водій ВАЗ. З численними травмами разної важності він був терміново госпіталізований до лікарні. Від його автівки теж майже нічого не залишилося – вона перетворилася на купу металу. 

Усі деталі та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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Новости Днепра про Перетворився на купу металу: на Дніпропетровщині ВАЗ на великій швидкості влетів у BMW (ВІДЕО)Українська

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