Перетворився на купу металу: на Дніпропетровщині ВАЗ на великій швидкості влетів у BMW (ВІДЕО)

Повідомляється, що BMW стояв у заторі, як у нього в’їхав ВАЗ. Кадри з місця подій оприлуюднили в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”.
У результаті зіткнення постраждав водій ВАЗ. З численними травмами разної важності він був терміново госпіталізований до лікарні. Від його автівки теж майже нічого не залишилося – вона перетворилася на купу металу.
Усі деталі та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
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