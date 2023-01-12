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Переселенцев в Днепре будут кормить горячими обедами: где поесть

Сьогодні 19:45
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В Днепре для переселенцев стартовала выдача бесплатных горячих обедов для вынужденно перемещенных лиц.

Новости Днепра про Переселенцев в Днепре будут кормить горячими обедами: где поесть

Благотворительность инициирована социальными учреждениями местных властей.
 
«Это будут первые блюда, вторые блюда с мясом, овощные салаты и т.д.
Для того чтобы получить такой обед, нужно обратиться в управление социальной защиты населения, где написать соответствующее заявление и получить талоны на обед на каждый день», — говорится в сообщении.
Переселенцы, которые сейчас находятся в Днепре, могут прийти за порциями горячего питания по двум адресам:
—ул. Олега Петрова, 1Б, с 11:00 до 16:00;
 
—ул. Богдана Хмельницкого, 3А, с 13:00 до 17:00.
 
Детали по телефонам: 097-385-60-19, 095-510-26-50 – Единственная приемная по вопросам предоставления всех видов государственной социальной помощи, компенсаций, субсидий и ВПЛ в Днепре.

Новости Днепра про Переселенцев в Днепре будут кормить горячими обедами: где поестьУкраїнська Новости Днепра про Переселенцев в Днепре будут кормить горячими обедами: где поестьРусский

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