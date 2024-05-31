Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

У лікарні Дніпра рятують військового, якому уламки ворожого снаряду потрапили під бронежилет.

32-річний Назарій потрапив під обстріл 15 травня на Донеччині. Уламки ворожого снаряду влучили йому під бронежилет. Коли скинув його, то побачив велику рану. Побратими надали бійцю першу домедичну допомогу, перев’язали та обробили рани. Через сильний обстріл на евакуацію чекали аж 6 годин.

За словами директора лікарні, у якій лікують Назарія, під час евакуації йому провели дві операції. У лікарні Дніпра він переніс ще чотири, під час яких дістали уламки та видалили селезінку, повідомляє “Суспільне”.

“Коли дотичний уламок або куля до підшлункової залози — це майже завжди смерть. Ми провели операції. З дієтами, з якимось комплексним харчуванням – він буде жити”, — сказав гендиректор лікарні.

Зараз поруч з військовим його батько та мама. Надалі на Назарія чекає ще одна операція. Після цього його планують перевезти до лікарні у рідний Тернопіль.

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