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  • Перелякали весь будинок: у Дніпрі школярі запускали петарди у під’їзді (ВІДЕО)

Перелякали весь будинок: у Дніпрі школярі запускали петарди у під’їзді (ВІДЕО)

Сьогодні 17:08
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Жителі одного із будинків у Дніпрі перелякалися вибуху петарди.

Новости Днепра про Перелякали весь будинок: у Дніпрі школярі запускали петарди у під'їзді (ВІДЕО)

Днями в одному із будинків Дніпра пролунав вибух. 

У мережу виклали відео, де двоє школярів залишають петарду на першому поверсі під’їзду, а потім стрімко тікають на вулицю, коли запалений піротехнічний виріб вибухає. 

Підлітки сховалися у сусідньому під’їзді. Судячи з кількості нецензурної лайки, школярі отримали свою дозу адреналіну. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав. На жаль, де саме це сталося з’ясувати не вдалося. Відео до мережі виклали самі хулігани, які зняли свої пригоди на телефон.

Мешканці будинку перелякалися гучного звуку, але піймати пустунів не вдалося. 

Попри заборону в Дніпрі досі підривають петарди. Раніше містяни повідомляли, що бачили школярів, які кидали піротехніку посеред людної вулиці. На жаль, неповнолітніх пустунів, які хочуть екстриму ще багато. Зауважимо, що такі розваги не тільки лякають гучними звуками перехожих, а й можуть закінчитися трагедією для самих хуліганів, яким може відірвати пальці. 

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Новости Днепра про Перелякали весь будинок: у Дніпрі школярі запускали петарди у під'їзді (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Перелякали весь будинок: у Дніпрі школярі запускали петарди у під'їзді (ВІДЕО)Русский

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