Перекриття руху на Майнулівському проспекті в Дніпрі: як курсують маршрутки

Сьогодні, 5 листопада, перекрили рух по проспекту Мануйлівському. Це сталося через ремонтні роботи пов’язані з колектором зливової каналізації. Зазначається, що цей інфраструктурний об’єкт був побудований ще за радянських часів і давно потребував ремонту.
У зв’язку з перекриттям для руху транспорту вносяться зміни у схеми руху автобусних маршрутів, повідомляють у департаменті транспорту Дніпровської міськради.
Тепер автобусні маршрути курсують так:
Коли відновлять рух – повідомлять додатково.
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