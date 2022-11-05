Перекриття руху на Майнулівському проспекті в Дніпрі: як курсують маршрутки

У Дніпрі через ремонтні роботи перекрили рух Майнулівським проспектом.

Сьогодні, 5 листопада, перекрили рух по проспекту Мануйлівському. Це сталося через ремонтні роботи пов’язані з колектором зливової каналізації. Зазначається, що цей інфраструктурний об’єкт був побудований ще за радянських часів і давно потребував ремонту.

У зв’язку з перекриттям для руху транспорту вносяться зміни у схеми руху автобусних маршрутів, повідомляють у департаменті транспорту Дніпровської міськради.

Тепер автобусні маршрути курсують так:

маршрути №7, 27, 70 та 158 будуть рухатись у напрямку до пл. Старомостова через вул. Луговська, у напрямку від пл. Старомостова через вул. Конотопська;

маршрути №31, 149 та 153 будуть рухатись у напрямку до пл. Старомостова через Центральний міст та наб. Січеславська, у напрямку від пл. Старомостова через Амурський міст та вул. Конотопська;

маршрут №23 буде рухатись у напрямку до ж/м Ломівський через вул. Луговьска, у напрямку від пл. Ломівський через вул. Конотопська;

Коли відновлять рух – повідомлять додатково.

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