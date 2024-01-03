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  • Перейменування Павлограда: історики не можуть підтвердити те, що місто назване на честь сина імператриці

Перейменування Павлограда: історики не можуть підтвердити те, що місто назване на честь сина імператриці

Сьогодні 20:06
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Історики не змогли знайти доказів того, що місто Павлоград назване на честь сина російської імператриці.

Новости Днепра про Перейменування Павлограда: історики не можуть підтвердити те, що місто назване на честь сина імператриці

Таку відповідь надали представники Інституту історії України НАН України на запит Павлоградської міської ради. 

Немає документальних підтверджень того, що Павлоград було названо на честь сина російської імператриці Катерини II – Павла. Через це висновок підготовлений Українським інститутом національної пам’яті фаховий щодо перейменування міста є рекомендаційним”, принаймні так вважають історики.

Відтак чи перейменовувати місто мають вирішити його жителі та місцева влада.

Зауважимо, що раніше Павлоградська міська рада попросила скасувати рішення про перейменування міста, позаяк громада не вважає, що назва населеного пункту дійсно пов’язана з російською колоніальною політикою.

Міськрада направила листи-звернення до багатьох інституцій України з проханням надати відповідні історичні документи. У разі відсутності таких документів депутати залишать чинне ім’я – Павлоград.

«У Павлограді відбулося опитування містян щодо вибору одної із запропонованих назв, серед яких були Матвіївськ, Славгород, Благомир, а також Павлоград, але вже на честь апостола Павла. За результатами опитування, в якому взяли участь близько 10 тис. осіб, 82,9% респондентів висловилися за збереження поточної назви. Міськрада Павлограда звернулася до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України не ухвалювати рішення про перейменовування міста.

Зважаючи на дискусійність та контроверсійність проблеми, вважаємо, що підготовлений Українським інститутом національної пам’яті фаховий висновок є рекомендаційним, остаточне вирішення питання має бути узгоджене з представниками місцевої громади, які досить чітко артикулюють свою позицію», – йдеться у відповіді Інституту історії України НАН України.

Новости Днепра про Перейменування Павлограда: історики не можуть підтвердити те, що місто назване на честь сина імператриці

Новости Днепра про Перейменування Павлограда: історики не можуть підтвердити те, що місто назване на честь сина імператриці

Новости Днепра про Перейменування Павлограда: історики не можуть підтвердити те, що місто назване на честь сина імператриці

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Новости Днепра про Перейменування Павлограда: історики не можуть підтвердити те, що місто назване на честь сина імператриціУкраїнська

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