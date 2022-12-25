Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Перехожі викликали швидку: у Дніпрі чоловікові стало зле на дитячому майданчику

Перехожі викликали швидку: у Дніпрі чоловікові стало зле на дитячому майданчику

Сьогодні 17:35
просмотров

На Перемозі чоловікові стало зле на дитячому майданчику.

Новости Днепра про Перехожі викликали швидку: у Дніпрі чоловікові стало зле на дитячому майданчику

Сьогодні 25 грудня, на бульварі Слави чоловікові стало зле на дитячому майданчику. Сталося це по обіді. 

Дніпрянина помітили перехожі та викликали швидку. Приїхавши на місце події, медики почали ставити пацієнту капельницю, а потім перенесли до карети швидкої та відвезли до лікарні. 

Подальша доля чоловіка невідома.

Нагадаємо, сьогодні на житловому масиві Тополя чоловік скоїв самогубство та залишив передсмерту записку.

Читайте також:

Новости Днепра про Перехожі викликали швидку: у Дніпрі чоловікові стало зле на дитячому майданчикуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Вокзальній площі пенсіонерка знайшла гранату в смітнику
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:17
    У Дніпрі на Вокзальній площі пенсіонерка знайшла гранату в смітнику

    Боєприпас лежав в чорному пакеті.

    У Дніпрі пояснили, навіщо на лінії виходять технічні рейси трамваїв та тролейбусів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:19
    У Дніпрі пояснили, навіщо на лінії виходять технічні рейси трамваїв та тролейбусів

    У департамерті транспорту пояснили, чому на лінії виходять тільки технічні…

    Фанати Грінча: у Дніпрі невідомі “обскубли” районну ялинку (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:43
    Фанати Грінча: у Дніпрі невідомі “обскубли” районну ялинку (ФОТО)

    У Дніпрі невідомі вкрали ялинкові прикраси.

    Дніпропетровщина лідер за кількістю шлюбів в 2022 році
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:18
    Дніпропетровщина лідер за кількістю шлюбів в 2022 році

    Дніпропетровська область очолює ТОП областей, де уклали найбільше шлюбів.

    Наверх