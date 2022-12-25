Перехожі викликали швидку: у Дніпрі чоловікові стало зле на дитячому майданчику

Сьогодні 25 грудня, на бульварі Слави чоловікові стало зле на дитячому майданчику. Сталося це по обіді.
Дніпрянина помітили перехожі та викликали швидку. Приїхавши на місце події, медики почали ставити пацієнту капельницю, а потім перенесли до карети швидкої та відвезли до лікарні.
Подальша доля чоловіка невідома.
Нагадаємо, сьогодні на житловому масиві Тополя чоловік скоїв самогубство та залишив передсмерту записку.
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