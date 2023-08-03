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  • Переховується від поліції: на Дніпропетровщині розшукують 35-річного зловмисника

Переховується від поліції: на Дніпропетровщині розшукують 35-річного зловмисника

Сьогодні 17:01
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Новости Днепра про Переховується від поліції: на Дніпропетровщині розшукують 35-річного зловмисника

Криворізькі поліцейські розшукують 35-річного Олега Головка.

Як повідомили у поліції, чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж) та переховується від правоохоронних органів.

На теперішній час його місце перебування невідоме. Тому поліцейським потрібна ваша допомога!

Прикмети: на вигляд 33-35 років, зріст 175-180 см, середньої статури, волосся коротке темне, обличчя овальне.

Особливі прикмети: татуювання на двох руках у вигляді написів німецькою мовою.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096) 539 20 90, (098) 634 62 68 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині родичі розшукують переселенця з Херсонської області.

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Новости Днепра про Переховується від поліції: на Дніпропетровщині розшукують 35-річного зловмисникаУкраїнська

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