Переховується від поліції: на Дніпропетровщині розшукують 35-річного зловмисника

Криворізькі поліцейські розшукують 35-річного Олега Головка.
Як повідомили у поліції, чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж) та переховується від правоохоронних органів.
На теперішній час його місце перебування невідоме. Тому поліцейським потрібна ваша допомога!
Прикмети: на вигляд 33-35 років, зріст 175-180 см, середньої статури, волосся коротке темне, обличчя овальне.
Особливі прикмети: татуювання на двох руках у вигляді написів німецькою мовою.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096) 539 20 90, (098) 634 62 68 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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