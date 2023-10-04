Переходив в недозволеному місці: у Дніпрі на площі Героїв Майдану збили пішохода (ВІДЕО)

У Дніпрі на площі Героїв Майдану сталася аварія – водій автомобіля Renault збив пішохода.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
Зазначається, що чоловік раптово вийшов на проїзну частину дороги в недозволеному місці, щоб її перейти. Водій не встиг зреагувати та збив пішохода.
Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження – його госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП буде встановлювати слідчий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що водій Mazda, який влетів на швидкості у підземний перехід у Кривому Розі, помер у лікарні.
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