Перехід на літній час 2023: коли переводитимуть годинники

Україна в кінці березня перейде на літній час.

Попри постійні дискусії серед політиків, медиків та пересічних українців, у нас досі не скасували перехід на літній час. Зазначимо, що перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу.

Так, українці переводять годинники двічі на рік з 1981 року. В останню неділю жовтня переходимо на зимовий час, тоді ми “повертаємося” на годину в минуле, і в останню неділю березня – на літній, коли “стрибаємо” на годину вперед.

Цьогоріч це припало на неділю 26 березня.

Таким чином, 26 березня о 3 (третій) годині ночі за київським часом запроваджується літній час шляхом переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.

Якщо у вас сучасний смартфон, то зазвичай вам не треба переводити час, це відбудеться автоматично, а ось якщо ви користуєтеся звичайними настінними/цифровими/наручними годинниками чи “кнопочними” телефонами, тоді доведеться це зробити власноруч.

До речі, перевірити точний час (якщо ви раптом заплутаєтеся в тому чи перевели годинник) можна набравши комбінацію *160# та кнопка виклику. Послуга безкоштовна, нею можуть скористатися абоненти всіх українських операторів, навіть при відсутності грошей на рахунку.

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