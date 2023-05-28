Передмістя Дніпра залишилося без води

Селища у передмісті Дніпра наразі без води.

У неділю, 28 травня, передмістя Дніпра залишилося без води. Як повідомили в міськралі, води нема через аварійні роботи, якими займається КП Дніпроволоканал.

Станом на 10:00 аварійна бригада проводить відновлювальні роботи по вулиці Польова, 108. Через це припинено водопостачання у селищі Чаплі.

Крім цього, тривають аварійні роботи на вулиці Козацька, 38. Таким чином, відсутнє водопостачання у селищі Олександрівка.

Водопостачання за вказаними вище адресами поновиться до кінця дня.

Для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах по бульв. Рубіновий 5, на прохання ЖЕКу припинено водопостачання на бульварі Рубіновий, 5, 7.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

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