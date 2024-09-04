Передавав дані про дислокацію українських військових: житель Дніпропетровщини працював на РФ

Жителя Кривого Рогу судитимуть за зраду.

Стосовно мешканця Кривого Рогу прокурорами було скеровано до суду обвинувальний акт за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого з корисливих мотивів.

Про це повідомили в прес-центрі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час розслідування слідчі встановили, що обвинувачений раніше був судимий за колабораційну діяльність та неодноразово співпрацював з російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію військового характеру.

За завданням, яке надавав куратор, криворіжець фіксував на відео українські військові об’єкти та визначав їх розташування за допомогою GPS. Окрім цього, передавав інформацію про місця дислокації особового складу ЗСУ та військової техніки у Кривому Розі.

За свою діяльність отримував грошову винагороду, а всі отримані дані надсилав ворогу через анонімний акаунт в месенджері.

Правоохоронці вилучили в чоловіка мобільний телефон із доказами та банківську картку.

Обвинувачений перебуває під вартою.

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