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  • Перебили все тіло: у Дніпрі допомоги потребує песик Бонус, якого жорстоко побили

Перебили все тіло: у Дніпрі допомоги потребує песик Бонус, якого жорстоко побили

Сьогодні 15:55
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У Дніпрі рятують собаку, якій перебили все тіло.

Новости Днепра про Перебили все тіло: у Дніпрі допомоги потребує песик Бонус, якого жорстоко побили

Про це нам розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

Маленького песика Бонуса хтось жорстоко побив. Поранена тварина два дні пролежала на морозі. Наразі собака знаходиться в ветеринарній клініці, через серйозні травми Бонус відчуває нестерпний біль та живе на знеболювальних.

У Бонуса черепномозкова травма, перебитий таз та лапи, пошкоджений хребет, відірваний хвіст, який передавив нервові закінчення у попереку, через що тварина не може ходити. Собаці уже провели першу операцію та стабілізували її стан.

Попереду ще одна операція, без якої Бонус не зможе ходити. Треба прооперувати другу лапу та зробти декомпресію хребта. На жаль, на це все потрібні кошти. За лікування песика уже борг 12 тисяч гривень, а потрібно зібрати ще 7.

Бонус боєць, але йому потрібна ваша допомога.

Новости Днепра про Перебили все тіло: у Дніпрі допомоги потребує песик Бонус, якого жорстоко побили

Якщо у вас є змога допомогти фінансово Бонусу, зробити це можна за реквізитами нижче.
 
INSTAGRAM МИНИ-ПРИЮТА, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ХВОСТИКОВ ТУТ
ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА
Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь для пёсика Бонуса”

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Новости Днепра про Перебили все тіло: у Дніпрі допомоги потребує песик Бонус, якого жорстоко побилиУкраїнська

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