Перебили все тіло: у Дніпрі допомоги потребує песик Бонус, якого жорстоко побили

Про це нам розповіла зооволонтер міні-притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
Маленького песика Бонуса хтось жорстоко побив. Поранена тварина два дні пролежала на морозі. Наразі собака знаходиться в ветеринарній клініці, через серйозні травми Бонус відчуває нестерпний біль та живе на знеболювальних.
У Бонуса черепномозкова травма, перебитий таз та лапи, пошкоджений хребет, відірваний хвіст, який передавив нервові закінчення у попереку, через що тварина не може ходити. Собаці уже провели першу операцію та стабілізували її стан.
Попереду ще одна операція, без якої Бонус не зможе ходити. Треба прооперувати другу лапу та зробти декомпресію хребта. На жаль, на це все потрібні кошти. За лікування песика уже борг 12 тисяч гривень, а потрібно зібрати ще 7.
Бонус боєць, але йому потрібна ваша допомога.
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Яна Юхименко
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