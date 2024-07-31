Перебуває під загрозою зникнення: у Дніпрі зазнімкували яскраву комаху (ФОТО)

У Дніпрі зустріли цікаву комаху.

У Дніпрі помітили рідкісну комаху, чий вид перебуває під невеликою загрозою зникнення. Мова про бабку під назвою красуня блискуча. Світлиною цього створіння поділилися у Facebook-спільноті “Комахи України”.

Комаха має яскраве забарвлення та заворожує своїм незвичним виглядом.

Самців можна відрізнити за яскравим синьо-фіолетовим тілом з металічним блиском та великою варіабельною за розмірами темно-синьою плямою на кожному крилі. Самки – блискучо-зелені з зеленими жилками на крилах, через що крила видаються зеленуватими.

Іноді зустрічаються андрохромні самки, з темно-синьою плямою на крилах та несправжньою птеростигмою.

Відрізняються від схожого виду Calopteryx virgo забарвленням крил у самців і самок, а також довжиною і розташуванням несправжньої птеростигми у самок.

Ареал поширення від Західної Європи до озера Байкал у Росії, зустрічаються також в Західній Азії і Північній Африці поблизу річок, озер та інших водойм.

Мешкають в лісовій місцевості, переважно біля струмків чи річок з невеликою течією.

Вид досить уразливий і локально поширений, в Україні внесений до Червоної книги, як вразливий.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зафіксували птаха, схожого на дорогоцінний камінь.

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