Перебралася у батьківський дім, щоб вберегти доньку: начальник ДніпроОВА розповів про нічну трагедію

Сьогодні, 28 квітня, росіяни атакували ракетами Дніпро та всю Україну.

У результаті атаки в місті загинули 31-річна жінка та її 2-річна донечка. Батьки жінки зараз в лікарні. Вони в тяжкому стані.

Цю трагедію прокоментував Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, загибла Ольга, щоб вберегти дитину, перебралася у батьківський дім, думала, що у приватному секторі безпечніше.

Загибла Ольга через війну перебралася у батьківський дім. Гадала – у приватному секторі безпечніше. Сподівалася – тут вона вбереже від росіянських катів свою дворічну дитину. Але… Нині тут згарище. Їх більше немає. Батько й мати загиблої у лікарні, – написав Сергій Лисак.

Та додав, що на паралельній вулиці оговтується від нічного кошмару ще одна родина.

Олександра і Наталію о пів на п’яту розбудила їхня Бася. На ніч вівчарку запустили у дім. Почувши повітряну тривогу, вона кинулася до господарів. Як могла, сповіщала про небезпеку. Чоловік та жінка у шоці, але цілі. Осколки ворожого залізяччя застрягли у стіні будинку, – розповів начальник Дніпропетровської ОВА.

Він нагадав, що в області діє програма, якою передбачена фінансова допомога сім’ям загиблих цивільних.

Знову на небесах побільшало янголів. Знову скалічені долі. Не в наших силах повернути до життя людей. Втім рідних і близьких без підтримки не залишимо. В області діє програма. Нею передбачена фінансова допомога сім’ям загиблих цивільних. Її отримали вже 98 мешканців регіону. Розмір виплати 300 тис. грн. А рашистським вбивцям немає прощення, – написав Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Умані зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару.

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