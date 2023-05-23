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Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжець

Сьогодні 07:15
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Павлу Павелку було 30 років. Молодий чоловік був випускником Міжрегіонального центру професійної перепідготовки, що знаходиться у Центрально-Міському районі.

Новости Днепра про Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжець

Інформацію про загибель криворіжця повідомив його рідний брат Євгеній, а пізніше підтвердили у Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки.

17 лютого 2023 року Павло став до лав 128-ї бригади Територіальної оборони, останнім часом чоловік служив на сході України. Днями стало відомо про загибель бійця. Виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку, Павло загинув. Це сталося 14 травня 2023 року.

“Родина Центру сумує та висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі випускника Павла Павелка. Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу…”, – написали на сторінці навчального закладу.

Відомо, що у чоловіка залишилися дружина, маленький син, мати, бабуся та брат.

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Новости Днепра про Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжецьУкраїнська Новости Днепра про Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжецьРусский

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