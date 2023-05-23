Павлу було 30 років: на Бахмутському напрямку загинув криворіжець

Інформацію про загибель криворіжця повідомив його рідний брат Євгеній, а пізніше підтвердили у Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки.
17 лютого 2023 року Павло став до лав 128-ї бригади Територіальної оборони, останнім часом чоловік служив на сході України. Днями стало відомо про загибель бійця. Виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку, Павло загинув. Це сталося 14 травня 2023 року.
“Родина Центру сумує та висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі випускника Павла Павелка. Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу…”, – написали на сторінці навчального закладу.
Відомо, що у чоловіка залишилися дружина, маленький син, мати, бабуся та брат.
Читайте також:
Автор:
Протягом дня російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район з важкої…
«Модуль Тимчасовості» — новий тимчасовий культурний простір від команди don’t…
У Грайворонському районі Бєлгородської області розташована російська військова частина 25624…
Еверест – найвища точка земної кулі, розташована в Гімалаях на…